〈台股盤前〉聚焦科技大廠法說 短線拚守穩季線關卡

台股上周五 (21 日) 大洗三溫暖，早盤一度站回 15800 點，但權王台積電尾盤遇壓，電子、航運股賣壓沉重，指數終場下挫 104.53 點，收在 15602.99 點，回測季線支撐。美股上周五多收高，僅費半受台積電 ADR 領跌拖累收黑。法人指出，美股費半疲軟，市場觀望科技大廠法說展望，台股本周震盪區間恐達千點，短線看能否守穩季線關卡。

台股近期可望迎來資金面利多，除後續靜待配息的資金與政府基金在場邊備戰的銀彈各有千億元外，本周起聚陽、東和鋼鐵等 41 家上市櫃公司將陸續發放現金股利，合計高達近 300 億元的資金活水挹注，有望為指數多頭增添動能。

市場消息方面，供應鏈證實，蘋果 MR 新品已進入最後衝刺與供應鏈拉貨階段，除原先已知的立訊與揚明光等之外，鴻海集團旗下 GIS-KY 也入列供應鏈，也等同為鴻海日後蘋果取得第二代 MR 頭盔代工訂單埋下伏筆。

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法人指出，本周美股、台股將進入科技超級財報周，美股費半疲軟，市場觀望蘋果財報、聯電、聯發科法說展望，台股本周指數震盪區間恐達千點，先看能否守穩季線 15500 點關卡。

