盤中速報 - 東聯(1710)急拉2.24%報20.5元，成交513張

東聯(1710-TW)近5分K漲速2.24%，24日09:06報20.5元，成交513張。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）

東聯(1710-TW)近5日股價上漲0.74%，所屬產業為化學工業，相關化學工業類指數下跌1.38%。台灣加權指數下跌2.05%，股價漲幅表現優於大盤。

近5日籌碼

  • 三大法人合計買賣超：-3,369 張
  • 外資買賣超：-2,997 張
  • 投信買賣超：+4 張
  • 自營商買賣超：-376 張
  • 融資增減：+1,128 張
  • 融券增減：-1 張

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