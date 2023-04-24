盤中速報 - 東聯(1710)急拉2.24%報20.5元，成交513張

東聯(1710-TW)近5分K漲速2.24%，24日09:06報20.5元，成交513張。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）
東聯(1710-TW)近5日股價上漲0.74%，所屬產業為化學工業，相關化學工業類指數下跌1.38%。台灣加權指數下跌2.05%，股價漲幅表現優於大盤。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：-3,369 張
- 外資買賣超：-2,997 張
- 投信買賣超：+4 張
- 自營商買賣超：-376 張
- 融資增減：+1,128 張
- 融券增減：-1 張
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+30.20%
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原投組報酬率
+22.34%
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投組標的成分
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3032
20%
6235
20%
2471
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