東聯特化、氣體今年比重達7成 毛利率可望重回雙位數水準

東聯 (1710-TW) 積極擴大環氧乙烷 (EO) 衍生物特用化學產品，預計今年特化、氣體營收比重將提升至 7 成，帶動營運揮別去年陰霾，看好今年表現重回 2021 年水準，毛利率可望站上雙位數。

東聯表示，以往生產 EO 主要再製成乙二醇 (EG) 銷售，不過中國持續開出 EG 產能，導致目前市場供給過剩，EG 市況供過於求已成為長期窘境，公司去年也積極往 EO 衍生物發展特化產品，預期今年特化比重可望達到 5 成，隨著產能利用率提升毛利表現也持續提高。

除了 EO 以外，東聯表示，氣體事業目前營收比重也達到 20%， EG 營收比重下降至 3 成，而特用化學、氣體兩事業群平均毛利超過 15%，兩業務銷售提升，加上揚州廠進行整改優化生產效率，今年毛利率有機會重回雙位數。

東聯認為，相較去年，今年預計可望明顯回溫，目標回到 2021 年的水準。東聯今年業外獲利進補，近期宣布將高雄市小港區土地予集團旗下運輸公司，預估第一季將認列出售收益 7.2 億元。

東聯特用化學品包含 UV 固化、皮革處理、水處理與電子材料、混凝土外加劑、金屬清洗劑，以及可應用於鋰電池電解的碳酸乙烯酯等應用；氣體則涵蓋氧氣、氮氣、氬氣、二氧化碳，氣體年產量 65 萬噸，液態氣體年產量 17 萬噸。