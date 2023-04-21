盤中速報 - 東聯(1710)急拉2.22%報20.7元，成交1,098張

東聯(1710-TW)近5分K漲速2.22%，21日09:04報20.7元，成交1,098張。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）

東聯(1710-TW)近5日股價上漲0.25%，所屬產業為化學工業，相關化學工業類指數上漲0.83%。台灣加權指數下跌0.62%，股價波動與大盤表現同步。

近5日籌碼

  • 三大法人合計買賣超：-24 張
  • 外資買賣超：-238 張
  • 投信買賣超：+4 張
  • 自營商買賣超：+210 張
  • 融資增減：+595 張
  • 融券增減：-1 張

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