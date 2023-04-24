盤中速報 - 榮成(1909)急拉3.41%報18.05元，成交3,095張

榮成(1909-TW)近5分K漲速3.41%，24日09:06報18.05元，成交3,095張。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）
榮成(1909-TW)近5日股價下跌3.06%，所屬產業為造紙工業，相關造紙類指數上漲5.9%。台灣加權指數下跌2.05%，短期股價無明顯表現。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：-5,697 張
- 外資買賣超：-5,247 張
- 投信買賣超：-14 張
- 自營商買賣超：-436 張
- 融資增減：+1,846 張
- 融券增減：+152 張
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+36.49%
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原投組報酬率
+29.66%
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投組標的成分
40%
3032
20%
6235
20%
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