盤中速報 - 東聯(1710)急拉2.97%報20.8元，成交2,277張

東聯(1710-TW)近5分K漲速2.97%，20日09:38報20.8元，成交2,277張。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）

東聯(1710-TW)近5日股價下跌1.73%，所屬產業為化學工業，相關化學工業類指數上漲1.39%。台灣加權指數下跌1.02%，股價波動與大盤表現同步。

近5日籌碼

  • 三大法人合計買賣超：+2,480 張
  • 外資買賣超：+2,255 張
  • 投信買賣超：+4 張
  • 自營商買賣超：+221 張
  • 融資增減：-408 張
  • 融券增減：-13 張

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