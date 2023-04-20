盤中速報 - 東聯(1710)急拉2.97%報20.8元，成交2,277張

東聯(1710-TW)近5分K漲速2.97%，20日09:38報20.8元，成交2,277張。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）
東聯(1710-TW)近5日股價下跌1.73%，所屬產業為化學工業，相關化學工業類指數上漲1.39%。台灣加權指數下跌1.02%，股價波動與大盤表現同步。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+2,480 張
- 外資買賣超：+2,255 張
- 投信買賣超：+4 張
- 自營商買賣超：+221 張
- 融資增減：-408 張
- 融券增減：-13 張
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+29.16%
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原投組報酬率
+23.35%
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投組標的成分
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20%
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20%
3704
10%
6235
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