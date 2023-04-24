盤中速報 - 正隆(1904)急拉2.08%報31.85元，成交4,077張

正隆(1904-TW)近5分K漲速2.08%，24日09:05報31.85元，成交4,077張。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）

正隆(1904-TW)近5日股價上漲5.37%，所屬產業為造紙工業，相關造紙類指數上漲5.9%。台灣加權指數下跌2.05%，股價漲幅表現優於大盤。

近5日籌碼

  • 三大法人合計買賣超：-1,385 張
  • 外資買賣超：-1,599 張
  • 投信買賣超：-4 張
  • 自營商買賣超：+218 張
  • 融資增減：+952 張
  • 融券增減：+81 張

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