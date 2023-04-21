盤中速報 - 正隆(1904)急拉4.62%報31.75元，成交7,608張

正隆(1904-TW)近5分K漲速4.62%，21日09:09報31.75元，成交7,608張。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）
正隆(1904-TW)近5日股價上漲2.43%，所屬產業為造紙工業，相關造紙類指數上漲5.88%。台灣加權指數下跌0.62%，股價漲幅表現優於大盤。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：-533 張
- 外資買賣超：-696 張
- 投信買賣超：-4 張
- 自營商買賣超：+167 張
- 融資增減：+272 張
- 融券增減：+7 張
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投組標的成分
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3025
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20%
5243
10%
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