【量大強漲股整理】這點告訴你今天台股已經超跌!台股回測季線將是絕佳買點!

台積電昨天下午終於公布營收! 毛利率跟營益率均超越財測，Q1 每股大賺 7.98 元為歷年第四高，優於預期，而且看好下半年景氣比上半年好，也沒有縮減資本支出，預計 Q2 毛利率仍可以維持 54% 以上，這算是很好的成績單!

昨晚的台積電 ADR 也一度大漲近 5%，不過收盤上漲 2.36% 略為留下上影線，美股也因為特斯拉下跌 10%，四大指數仍小跌，道瓊工業下跌 110.39 點，那斯達克下跌 97.67 點，費城半導體小跌 0.1 點，台股如預期開小高後出現賣壓，指數一路開高走低，身為主角的台積電也一路從上漲 7 元到收盤小跌 2 元，盤面最主要的壓力還是來自於【櫃買指數】，昨天我們就強調過，許多中小型股跟主流強勢股已經出現獲利賣壓，資金將會短暫回到跌深反彈的權值股，中小型股將會持續有壓力，如今也驗證我們看法是正確的!

看一下三大法人外資賣超 10.68 億元連 5 賣；投信買超 0.73 億元，自營商賣超 40.54 億元。三大法人合計賣超 50.52 億元。就今天的跌點來說，法人賣超幅度不大，而且外資只有賣超 10 億元，所以今天的跌勢有點過度了，下周的台股就有機會直接反彈。

再來就是下周的行情預測，很多投資朋友很擔心，但現階段我們反而認為中小型股已經差不多修正完成，為什麼呢? 我們先看看加權指數今天收了第四根黑 K，收盤下跌 104.53 點收在 15602.99 點，距離季線 15574.84 點只有不到 30 點距離，目前季線仍在上揚，所以多頭趨勢下回測季線絕對是一個買點!

如果下周一跟周二指數有機會短暫跌破季線將會是絕佳買點，所以我們預測下周上半周指數仍將會震盪，之後就會開始反彈，手上的持股不用殺低，如果還有資金反而要找機會加碼。台積電法說會也說了，下半年景氣會比上半年好，再加上明年一月有總統大選，股市不會有崩盤疑慮，適當的拉回修正絕對是好事，要保持正面樂觀的心態去面對，積極進場佈局!

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