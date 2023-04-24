【袁志峰專欄】中美關係緊張，港股受壓

今日推介 - 長和 (1, $51.85), 目標價 $56.0, 止損價 $50.0

1) 股市前景

中美關係再度緊張，拖累上周五港股顯著下跌，但成交仍然偏低，中芯國際 (981) 跌逾 9%，為表現最差藍籌。全星期計，日均成交額環比跌 2% 至 1108 億元，港股通南向交易淨買入約 106 億元；恒指及恒生科指跌 1.8% 及 4.7%，安踏體育 (2020)、碧桂園服務 (6098) 及舜宇光學 (2382) 跌 10%-12%，領跌藍籌；上証指數及深証成指跌 1.1% 及 3.0%；標指及納指跌 0.1% 及 0.4%；紐約期油跌 5.8%；美元指數升 0.3%，人民幣兌美元跌 0.3%；美國 10 年期債息由 3.51 厘升至 3.57 厘。

今月以來恒指高低點波幅只有 979 點，過去 1、3 及 5 年的月度波幅均值分別為 2495、2375 及 2308 點，預期今周港股波幅擴大，短線操作宜謹慎。

2) 上日中港股市況總結

周五恒指低開 69 點，全日震盪走低至收盤，最多曾跌 422 點至 19975 點，收報 20076 點，跌 321 點或 1.6%。成交額按日增 4% 至 1061 億元，3 月份日均成交額 1264 億元。全星期計，恒指跌 1.8%，恒生科指跌 4.7%。

港股通南向資金轉淨買入約 31 億元，恒生國指 ETF(2828)、盈富基金 (2800) 及中芯國際 (981) 錄得 16.6、9.1 及 2.0 億元淨買入，商湯 (20) 及建設銀行 (939) 錄得 5.8 及 4.2 億元淨賣出。4 月以來累積淨買入 267 億元，3 月淨買入 671 億元。

恒指跌 1.6%，藍籌股 13 升 61 跌 2 持平。李寧 (2331) 及長和 (1) 漲逾 2% 及 1%，為表現最佳藍籌。中芯國際 (981) 跌逾 9%，為跌幅最大藍籌。其次是中國宏橋 (1378)、碧桂園服務 (6098)、阿里 (9988) 及阿里健康 (241) 跌逾 4%。中國平安 (2318)、中升控股 (881)、藥明生物 (2269) 及翰森製藥 (3692) 跌逾 3%。比亞迪 (1211)、聯想 (992)、舜宇光學 (2382)、華潤啤酒 (291) 及周大福 (1929) 跌逾 2%。港交所 (388)、招商銀行 (3968) 及吉利汽車 (175) 跌近 2%。

恒生科指跌 3.1%，收報 3970 點，成份股全線下跌。大型科技股跑輸大市，阿里 (9988) 及小米 (1810) 跌逾 4% 及 3%，騰訊 (700)、京東 (9618) 及百度 (9888) 跌逾 2%。商湯 (20) 及中芯國際 (981) 跌逾 11% 及 9%，為跌幅最大成份股。比亞迪電子 (285) 跌逾 5%。阿里健康 (241)、平安好醫生 (1833) 及京東健康 (6618) 跌逾 4%、3% 及 2%。蔚來 (9866) 及金山軟件 (3888) 跌逾 4%。理想汽車 (2015)、小鵬汽車 (9868)、萬國數據 (9698)、閱文集團 (772) 及嗶哩嗶哩 (9626) 跌逾 3%。金蝶國際 (268) 跌 0.3%，為跌幅最少成份股。

板塊方面，晶片、電動車、線上醫療、遊戲、餐飲、中資券商及黄金股跑輸大市，跌幅居前。IGG(799) 跌逾 12%，心動公司 (2400) 及中手游 (302) 跌逾 4%。九毛九 (9922) 及海底撈 (6862) 跌逾 4% 及 3%。中信証券 (6030) 及中金公司 (3908) 跌逾 4% 及 3%。紫金礦業 (2899) 及招金礦業 (1818) 跌逾 3%。

周五上証指數小幅低開，隨後震盪下行至收盤，以全日低位收市，收報 3301.26 點，跌 2.0%。深証成指跌 2.3%，科創 50 指數跌 4.1%。滬深兩市總成交約 12200 億元 (人民幣 · 下同)，連續 14 個交易日逾萬億元，環比增加 800 億元。滬深股通北向交易轉淨賣出約 76 億元，4 月以來累積淨買入 20 億元，3 月淨買入 354 億元。全星期計，上証指數跌 1.1%，深証成指跌 3.0%。

3) 宏觀 / 行業訊息

外電引述消息報道，美國總統拜登計劃在數周內簽署行政命令，限制美國企業投資中國的部分關鍵領域，包括半導體、人工智能和量子計算等。知情人士稱，目前計劃在 5 月 19 日在日本廣島召開七大工業國 (G7) 峰會前後採取行動，由拜登簽署相關命令並正式公布。(信報)

標普全球公布，美國 4 月製造業採購經理指數 (PMI) 初值為 50.4，預期為 49，3 月終值為 49.2。期內，服務業 PMI 初值為 53.7，預期為 51.5。(信報)

歐羅區 4 月製造業採購經理指數 (PMI) 初值為 45.5，市場預期為 48。期內，歐羅區服務業 PMI 初值為 56.6，預期為 54.5。(信報)

4) 個股訊息

中興通訊 (763) 公布，按中國會計準則，今年首季盈利 26.42 億元 (人民幣 ‧ 下同)，按年增長 19.2%。期內，營業收入 291.43 億元，按年上升 4.3%。(信報)

長城汽車 (2333) 公布，按中國會計準則，首季股東應佔淨利潤 1.74 億元 (人民幣 ‧ 下同)，按年下跌 89.3%。期內，營業總收入 290.39 億元，按年減少 13.6%。(信報)

中國建築國際 (3311) 公布，截至 3 月底止，首季度的經營溢利及應佔合營企業盈利合共約 33.99 億元，按年增長 17%；首季營業額 216.39 億元，按年上升 24.9%。截至 3 月底止，累計新簽合約額約 472.3 億元，未完合約額約 3184.6 億元。(信報)

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