〈台股風向球〉多家重量法說掀牌 提防「五窮」提前報到

台股加權指數上周大跌 326 點，跌幅 2.05%，櫃買指數跌幅更達 3.72%，同創去 (2022) 年 10 月中旬來單周最大跌幅，已逐漸反映第一季法說利空，加上中小股漲多遭獲利了結，同時，三大法人連袂賣超是去年 6 月中旬以來首見；法人認為，隨著各大上市櫃業者第一季財報陸續掀牌，市場氛圍偏空，不排除傳統「五窮」將提前到來。

外資上周合計在集中市場和店頭市場合計賣超 383.7 億元，從賣超張數來看，華航遭賣 3.4 萬張，華新 2.7 萬張，友達 2.5 萬張，長榮航、聯發科、力積電和漢翔均遭賣 2 萬張上下，中鋼和群創也遭賣 1.7 萬張之上；若以金額來看，則是聯發科遭賣 140 億元最多，其次為台積電 38.5 億元。

不過，外資仍布局緯創 5.3 萬張，仁寶、廣達、元大滬深 300 正 2 和宏碁均超過 2.2 萬張。

投信方面，在歷經第一季的季底結帳後，本周續賣群創 1.5 萬張，力積電 6500 張，旺宏、聯電、光罩和中鴻鈞超過 5500 張；不過，投信也大舉布局開發金 2 萬張，中華 1.1 萬張，全新、宏碁均逾 6000 張，寶成、華新、華邦電和南亞均逾 4100 張。

法人指出，上周有超過 25 檔個股跌幅超過 10%，反映台積電利空造成 IC 設計族群走弱，再加上漲多股拉回，短線等待各大法說會釋出訊息，預料未來一周，將由尚未拉出一波明顯走勢的題材股穩盤、或是法說意外釋出好消息者作為短線要角。

永豐投顧認為，上周台股走勢由高檔逆轉，自 4 月 18 日起連四天收黑 K 棒，尤其受美股氣氛不佳影響，外資連續賣超台股，而台股各大公司第一季季報不佳雖已在預期中，但投資人還是率先拔檔暫時規避風險，惟短線指數雖近季線，預期前次美國地區銀行股出現倒閉潮時創下的 15200 點將具支撐。

從技術面來看，無論是加權指數或櫃買指數 日 KD 和 KD 均呈現高檔向下趨勢，短期和中期不利反彈，靜待指標落底。

而未來一周仍有不少重要法說將登場，包括智原、旺宏、中光電、譜瑞 - KY、聯電、友達、立積、穩懋、光寶科、精測、聯發科和台達電等。