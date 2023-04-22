鉅亨速報 - Factset 最新調查：富邦金(2881-TW)EPS預估下修至6.42元，預估目標價為62元

根據FactSet最新調查，共13位分析師，對富邦金(2881-TW)做出2023年EPS預估：中位數由6.51元下修至6.42元，其中最高估值7.62元，最低估值5.03元，預估目標價為62元。
市場預估EPS
|預估值
|2023年
|2024年
|2025年
|最高值
|7.62
|9.99
|8.32
|最低值
|5.03
|6.16
|7.51
|平均值
|6.42
|7.61
|7.91
|中位數
|6.42
|7.35
|7.91
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2023年
|2024年
|2025年
|最高值
|461,237,000
|467,099,000
|325,086,010
|最低值
|267,242,000
|311,313,730
|152,565,130
|平均值
|348,787,820
|376,673,860
|238,825,570
|中位數
|328,553,460
|353,366,360
|238,825,570
歷史獲利表現
|項目
|2022年
|2021年
|2020年
|2019年
|EPS
|3.54
|12.49
|8.54
|5.46
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|259,458,299
|485,832,177
|476,506,085
|447,992,422
詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/2881/financials/ratios
最新相關新聞
- 北富銀「鷹眼模型」阻詐見效！警示帳戶數逆勢降低近14%
- 北富銀申請升格澳洲雪梨分行 金管會點頭
- 台股挫近百點摜破15900點 三大法人聯手賣超108.96億元
- 電子權值股回檔 台股跌94點收15869點 失守5、10日線
- 富邦金控再推綠色棒球主題日 將以富邦悍將本季壘打數為地球種樹
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。