鉅亨速報 - Factset 最新調查：豐泰(9910-TW)EPS預估下修至8.32元，預估目標價為210.5元

根據FactSet最新調查，共8位分析師，對豐泰(9910-TW)做出2023年EPS預估：中位數由8.94元下修至8.32元，其中最高估值10.1元，最低估值6.75元，預估目標價為210.5元。
市場預估EPS
|預估值
|2023年
|2024年
|2025年
|最高值
|10.1
|10.9
|12.15
|最低值
|6.75
|9.13
|11.07
|平均值
|8.39
|10.01
|11.45
|中位數
|8.32
|9.95
|11.13
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2023年
|2024年
|2025年
|最高值
|103,733,680
|114,060,510
|125,848,960
|最低值
|89,379,000
|99,836,000
|109,821,000
|平均值
|94,903,430
|103,410,670
|116,530,630
|中位數
|95,640,860
|101,336,580
|113,921,920
歷史獲利表現
|項目
|2022年
|2021年
|2020年
|2019年
|EPS
|10.3
|5.15
|5.53
|8.48
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|95,902,924
|70,349,864
|68,959,738
|73,930,081
詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/9910/financials/ratios
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資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。