〈貴金屬盤後〉Fed官員支持再次升息 金價本月首度跌破2000美元

黃金期貨周五 (21 日) 收在每盎司 2000 美元以下，為本月以來首見，主因是多名聯準會 (Fed) 官員都發表鷹派談話，表示至少還會再升息一次，支撐美元並打壓金價。

6 月交割的紐約黃金期貨價格下跌 28.60 美元或 1.4%，報每盎司 1990.50 美元，是 3 月 31 日以來最低，也是當天迄今首次收盤跌破每盎司 2000 美元。

黃金期貨本周下跌 1.3%

Fed 不只一名官員周四表示，通膨仍遠高於 2% 目標，而 Fed 理事鮑曼 (Michele Bowman) 重申，對抗通膨還有許多工作要做。

Kinesis Money 市場分析師 Rupert Rowling 說：「克里夫蘭聯邦準備銀總裁梅斯特 (Loretta Mester) 是最新一個發表鷹派談話的官員，她支持再次升息，同時密切觀察上個月銀行業危機的後續發展。」

標普全球周五公布的數據，顯示美國商業活動在 4 月增溫，綜合採購經理人指數 (PMI) 升至 53.5，觸及 11 個月高點。

RJO 期貨資深市場策略師 Bob Haberkorn 則認為，雖然升息一開始會削弱黃金的魅力，但若最終暫停升息，將帶動金價漲上空前新高。他認為，Fed 現在走到一個關鍵點，也就是無法繼續升息而不對經濟造成巨大傷害。

根據芝商所 (CME)FedWatch 工具，Fed 5 月 2-3 日會議再次升息 1 碼 (25 個基點) 的機率超過 80%。

黃金本身不孳息，因此在升息環境中，持有黃金的機會成本將增加，不利於價格。

KCM Trade 首席市場策略師 Tim Waterer 說，對美元的信心正在來回擺盪，成為黃金能否守住 2000 美元的關鍵，反映黃金和對美國利率預期之間的反向走勢。

Waterer 說：「如果情況確定是 Fed 5 月會再升息一次，然後持平一段時間... 黃金將是主要受益者。然而要注意的是，Fed 的利率指引和市場解讀的 2023 年利率曲線，兩者之間存在差距，這時就有趣了：市場和 Fed，誰會先認輸？」

與黃金、白銀不同，白金和鈀金本周大漲至少 7%。道明證券大宗商品策略師 Daniel Ghali 說，白金主要生產地南非正遭遇嚴重的電力中斷，增添供給疑慮，而鈀金還多了一個空頭回補的買盤助力。

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