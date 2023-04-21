〈台幣〉午後豬羊變色 翻貶收30.622元 續寫逾1個月新低

台北股匯今 (21) 日只演了半場好戲，隨著台股跌勢擴大，新台幣匯率也由升轉貶，沒能守住 30.5 字頭，終場小貶 1 分，收在 30.622 元，為連 5 貶，續寫逾 1 個月以來新低，台北及元太外匯成交值合計 14.36 億美元，量能明顯萎縮。

新台幣匯率周線連 2 黑，本周累計貶值 1.57 角，貶幅 0.52%。

新台幣兌美元今天以 30.59 元開盤，早盤一度升抵 30.565 元，但午盤過後豬羊變色，隨著美元買盤湧現，匯價應聲翻貶，最低下探 30.639 元，終場貶勢略收斂，貶 1 分，收在 30.622 元，為上月中旬以來的最低點，台北外匯市場成交值 10.02 億美元，元太外匯市場成交值 4.34 億美元。

觀察主要貨幣今天對美元表現，根據央行統計顯示，美元指數下跌 0.09%，日元逆勢升值 0.51%，韓元則貶值 0.41%，人民幣貶值 0.16%，新加坡幣貶值 0.09%，歐元貶 0.04%，新台幣貶 0.03%，越南盾也小幅貶值。

台股今天走勢上沖下洗，早盤一度站回 15800 點，但權王台積電尾盤遇壓，電子、航運股賣壓沉重，加權指數終場下挫 104.53 點，收在 15602.99 點，高低震盪約 210 點，回測季線支撐。三大法人合計賣超 50.52 億元，其中外資已連續 5 個交易日賣超。