〈台幣〉股匯雙黑 連4貶收30.612元 逾一個月來新低

隨著美債殖利率上漲，美元同步走揚，台北股匯今 (20) 日連袂走弱，新台幣匯率失守 30.6 元關卡，最低來到 30.648 元，下午在拋匯力道湧現後，貶勢略為收斂，貶值 5 分，收在 30.612 元，為逾一個月來新低，台北及元太外匯市場總成交值 17.31 億美元。

新台幣兌美元今天以 30.59 元開盤，隨即湧現大量美元買盤，午盤前最低來到 30.648 元，貶值 8.6 分，但貶幅逐漸縮小，終場收 30.612 元，貶 5 分，為連續 4 個交易日走貶，台北外匯市場成交金額 11.77 億美元，元太外匯市場成交金額 5.54 億美元。

觀察主要貨幣今天對美元表現，根據央行統計顯示，美元指數上漲 0.08%，韓元升值 0.22%，人民幣升值 0.17%，日元升值 0.09%、新加坡幣升值 0.08%，新台幣相對偏弱，貶值 0.16%，越南盾及歐元皆小幅走貶。

台股今日走勢震盪，盤中一度跌破 15700 點關卡，電子股有壓，但權王台積電股價回穩，加上航運、造紙股表現有撐，加權指數跌勢收斂，終場下挫 62.95 點，收在 15707.52 點。三大法人同站賣方，聯手賣超 127.77 億元，其中外資賣超 91.66 億元，已連 4 日提款。