〈台幣〉美經濟數據遜預期美元轉弱 止貶回升重返30.5字頭

〈台幣〉美經濟數據遜預期美元轉弱 止貶回升重返30.5字頭。(圖:Shutterstock)
〈台幣〉美經濟數據遜預期美元轉弱 止貶回升重返30.5字頭。(圖:Shutterstock)

美國多項經濟數據疲軟，強化經濟走向衰退的論點，市場再度燃起升息循環進入尾聲的預期，美元週四走跌，新台幣匯率今 (21) 日止貶回升，一度升抵 30.565 元，但升幅逐漸收斂，力守在 30.6 元關卡前，台股開高走低，盤中翻黑摜破 15700 點。

近來外資偏向提款台股並匯出，新台幣兌美元已連續 4 個交易日走貶，昨天貶值 5 分，收在 30.612 元，為逾一個月來新低，今天匯價以 30.59 元開盤，最高來到 30.565 元，最低下探 30.605 元，待觀察外資下午是否進一步匯入或匯出。

觀察主要貨幣今天對美元表現，日元早盤升值 0.19%，新台幣約升值 0.03%，韓元則貶值 0.62%，人民幣貶值 0.19%，新加坡幣貶 0.09%，泰銖在平盤附近整理。

美股周四全面收黑，台積電 ADR (TSM-US) 逆勢上漲逾 2%，台股今天開盤後，台積電 (2330-TW)、大立光 (3008-TW) 獲買盤青睞，帶動大盤一度漲近百點，站回 15800 點關卡，但國巨 (2327-TW)、瑞昱 (2379-TW) 等電子權值股賣壓沉重，傳產、金融欲振乏力，指數拉回並下挫約 70 點，回測季線支撐。

新台幣近期匯率走勢。(圖：鉅亨網)
新台幣近期匯率走勢。(圖：鉅亨網)

 

鉅亨AI投組

根據標的評分機制自動配置，使用AI優化效率前緣，創造高報酬率的投組。

try AI optimize

投資本金$10,000收益

AI優化後報酬率

+15.08%

$11,508

原投組報酬率

+8.35%

$10,835

投組標的成分

  • 40%

    星通

    3025

  • 20%

    茂迪

    6244

  • 20%

    乙盛-KY

    5243

  • 10%

    宏觀

    6568

  • 10%

    駿利亨德森遠見基金-泛歐地產股票基金 A2 歐元

延伸閱讀

相關貼文

prev icon
next icon

相關新聞