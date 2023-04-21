〈台幣〉美經濟數據遜預期美元轉弱 止貶回升重返30.5字頭

美國多項經濟數據疲軟，強化經濟走向衰退的論點，市場再度燃起升息循環進入尾聲的預期，美元週四走跌，新台幣匯率今 (21) 日止貶回升，一度升抵 30.565 元，但升幅逐漸收斂，力守在 30.6 元關卡前，台股開高走低，盤中翻黑摜破 15700 點。

近來外資偏向提款台股並匯出，新台幣兌美元已連續 4 個交易日走貶，昨天貶值 5 分，收在 30.612 元，為逾一個月來新低，今天匯價以 30.59 元開盤，最高來到 30.565 元，最低下探 30.605 元，待觀察外資下午是否進一步匯入或匯出。

觀察主要貨幣今天對美元表現，日元早盤升值 0.19%，新台幣約升值 0.03%，韓元則貶值 0.62%，人民幣貶值 0.19%，新加坡幣貶 0.09%，泰銖在平盤附近整理。

美股周四全面收黑，台積電 ADR (TSM-US) 逆勢上漲逾 2%，台股今天開盤後，台積電 (2330-TW)、大立光 (3008-TW) 獲買盤青睞，帶動大盤一度漲近百點，站回 15800 點關卡，但國巨 (2327-TW)、瑞昱 (2379-TW) 等電子權值股賣壓沉重，傳產、金融欲振乏力，指數拉回並下挫約 70 點，回測季線支撐。