中裕3月虧損收斂 每股虧0.14元

中裕 (4147-TW) 臨床試驗數據將陸續出爐，吸引資金卡位，近期漲勢凌厲，依據主管機關規定公告自結數，3 月稅後虧損 3472 萬元，虧損較去年同期收斂，每股虧損 0.14 元。

中裕 2-3 月營收 4682 萬元，年增 71.82%；稅後虧損 5310 萬元，虧損較去年同期減少，每股虧損 0.21 元。

中裕開發的愛滋病新藥 Trogarzo 除了已上市的靜脈注射劑型外，又延伸開發靜脈推注劑型與肌肉注射劑型，其中靜脈推注劑型去年取得美國藥證，預計今年上市、肌肉注射劑型的三期臨床試驗已進入最後階段，數據有望近期出爐。

國際布局方面，中裕過去在歐洲的合作夥伴為 Theratechnologies，但因 Theratechnologies 對歐洲幾個主要國家藥價協商不滿意，其給付價格未達銷售底價導致難以上市，因此 Theratechnologies 提出終止歐洲銷售契約，並將歐洲行銷權利退回。

中裕為滿足多重抗藥性愛滋病病患用藥需求，去年底與 WEP Clinical 公司簽約合作患者藥物使用計劃 (PA-NPP)，持續在歐洲供應 Trogarzo，並將延伸擴展供貨至美國及加拿大以外全球地區。