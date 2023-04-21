盤中速報 - 順德(2351)急跌-2.25%報130.5元，成交1,098張

順德(2351-TW)近5分K跌速2.25%，21日09:23報130.5元，成交1,098張。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）

順德(2351-TW)近5日股價上漲4.63%，所屬產業為半導體業，相關半導體類指數下跌0.57%。台灣加權指數下跌0.62%，股價漲幅表現優於大盤。

近5日籌碼

  • 三大法人合計買賣超：+197 張
  • 外資買賣超：+370 張
  • 投信買賣超：-239 張
  • 自營商買賣超：+66 張
  • 融資增減：-355 張
  • 融券增減：+76 張

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