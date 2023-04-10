【產業概觀】台灣扣件鎖定車用、航太零件等高階市場，年出口破千億；鋼鐵概念股一次看

一、鋼鐵下游簡介

二、下游鋼鐵概念股一覽

認識鋼鐵上中游的狀況後，今天主要介紹下游鋼鐵終端應用的分類，在此之前一起來複習鋼鐵產業鏈吧！

快速複習鋼鐵產業

上游

1. 鋼鐵依材質分為碳鋼、不鏽鋼、合金鋼。

2. 上游的原料有「鋼胚」與「不鏽鋼胚」，但這兩者皆是透過煉鋼的程序後的產物，煉鋼有兩種生產方式，分別是「高爐煉鋼」、「電爐煉鋼」。

（想了解投資人可以參考：鋼鐵盤價多重要？國內具影響力上游廠商一次看）

中游

1. 上游分別製造出鋼胚與不鏽鋼胚後，接著就會依不同需求而有不同的樣態，分別有冷熱軋鋼板捲、鋼筋、線材盤元、棒鋼盤元、不鏽鋼型鋼等。

（延伸閱讀：

台灣 No．1！苛求品質成就螺絲王國 享譽國際；鋼鐵中游概念股一次看）

一、鋼鐵下游簡介

中游因應不同需求而有不同製程後，所做出的品項在我們日常生活中幾乎隨處可見，產品包羅萬象，包含各類金屬製品、機械設備、運輸工具、模具、螺絲螺帽、鋼線鋼纜及工業設施及建築工程上所需之各種鋼材，如不銹鋼管配件、微接頭元件、建築五金零件、鎖類製品等；其中隱形冠軍即為上一篇提到的扣件業，目前台灣螺絲扣件工廠將近 2000 家，螺絲螺帽產業有 5 成坐落南部地區，最大產業聚落位於高雄市，是全球螺絲螺帽的主要供應來源之一。

目前全球扣件業的市場主要來自汽車、航太、基礎建設等產業為主，相較有利於台灣的扣件業，原因是台灣螺絲螺帽多以中高階的特殊品為主，較有技術含量，當前主要供應汽車扣件、航太零組件等廠商，雖單價會較高，但品質與售後令台灣扣件業出口值突破千億，排名全球第三。

二、下游鋼鐵概念股一覽

簡介完鋼鐵下游後，我們以 8 大類作為分類，分別是金屬製品、運輸工具、螺絲螺帽、建築工程、機械設備、模具、鋼線鋼纜、工業設施，接著我們一起來認識各應用的相關公司吧！

以下為應用類別的概念股整理

金屬製品：(2010-TW) 春源、(2012-TW) 春雨、(2013-TW) 中鋼構、(2015-TW) 豐興、(2017-TW) 官田鋼、(2211-TW) 長榮鋼、(2351-TW) 順德、(2415-TW) 錩新、(5306-TW) 桂盟、(9907-TW) 統一實、(9924-TW) 福興、(8411-TW) 福貞 - KY、(2221-TW) 大甲、(4503-TW) 金雨、(5013-TW) 強新、(8930-TW) 青鋼、(1594-TW) 日高、(7539-TW) 鐵碳企業

模具：(2010-TW) 春源、(2012-TW) 春雨、(2351-TW) 順德、(5007-TW) 三星、(9924-TW) 福興、(5243-TW) 乙盛 - KY

螺絲螺帽：(2012-TW) 春雨、(2017-TW) 官田鋼、(2022-TW) 聚亨、(3004-TW) 豐達科、(5007-TW) 三星、(5538-TW) 東明 - KY、(2063-TW) 世鎧、(2065-TW) 世豐、(5011-TW) 久陽、(5015-TW) 華祺、(8349-TW) 恒耀、(8415-TW) 大國鋼、(2071-TW) 震南鐵

鋼線鋼纜：(1605-TW) 華新、(2012-TW) 春雨、(2017-TW) 官田鋼、(2024-TW) 志聯、(2033-TW) 佳大、(5016-TW) 松和

工程設施：(1594-TW) 日高

除了運輸工具並未有相關公司外，建築工程、機械設備屬於另一條產業鏈，日後會再和大家分享喔！

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