盤中速報 - 高端疫苗(6547)急拉2.4%報68.6元，成交3,083張

高端疫苗(6547-TW)近5分K漲速2.4%，21日11:19報68.6元，成交3,083張。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）

高端疫苗(6547-TW)近5日股價上漲8.73%，所屬產業為生技醫療業，相關生技醫療股價指數下跌0.39%。櫃買指數下跌1.23%，股價漲幅表現優於大盤。

近5日籌碼

  • 三大法人合計買賣超：-155 張
  • 外資買賣超：-619 張
  • 投信買賣超：-4 張
  • 自營商買賣超：+468 張
  • 融資增減：+243 張
  • 融券增減：-514 張

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