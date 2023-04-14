盤中速報 - 高端疫苗(6547)急拉2.09%報68.4元，成交3,491張

高端疫苗(6547-TW)近5分K漲速2.09%，14日09:06報68.4元，成交3,491張。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）
高端疫苗(6547-TW)近5日股價上漲7.69%，所屬產業為生技醫療業，相關生技醫療股價指數上漲2.38%。櫃買指數上漲1.62%，股價漲幅表現優於大盤。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：-941 張
- 外資買賣超：-954 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：+13 張
- 融資增減：-140 張
- 融券增減：-83 張
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近5日籌碼
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投資本金$10,000收益
AI優化後報酬率
+27.01%
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原投組報酬率
+20.01%
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投組標的成分
40%
3693
20%
1584
20%
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