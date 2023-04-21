盤中速報 - 上詮(3363)急跌-2.03%報33.7元，成交1,121張

上詮(3363-TW)近5分K跌速2.03%，21日09:19報33.7元，成交1,121張。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）
上詮(3363-TW)近5日股價上漲9.46%，所屬產業為通信網路業，相關通信網路類指數上漲0.26%。櫃買指數下跌1.23%，股價漲幅表現優於大盤。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+109 張
- 外資買賣超：+109 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：0 張
- 融資增減：+7,884 張
- 融券增減：+106 張
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近5日籌碼
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投資本金$10,000收益
AI優化後報酬率
+33.62%
$13,362
原投組報酬率
+24.52%
$12,452
投組標的成分
40%
3025
20%
6244
20%
5243
10%
6568
10%