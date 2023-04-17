盤中速報 - 高端疫苗(6547)急跌-2.62%報70.5元，成交6,681張

高端疫苗(6547-TW)近5分K跌速2.62%，17日09:08報70.5元，成交6,681張。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）
高端疫苗(6547-TW)近5日股價上漲16.86%，所屬產業為生技醫療業，相關生技醫療股價指數上漲1.17%。櫃買指數上漲1.55%，股價漲幅表現優於大盤。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：-1,209 張
- 外資買賣超：-1,141 張
- 投信買賣超：-2 張
- 自營商買賣超：-66 張
- 融資增減：-410 張
- 融券增減：+1,137 張
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