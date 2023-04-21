盤中速報 - 美時(1795)急跌-2.08%報258.5元，成交2,422張

美時(1795-TW)近5分K跌速2.08%，21日09:23報258.5元，成交2,422張。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）
美時(1795-TW)近5日股價下跌0.75%，所屬產業為生技醫療業，相關生技醫療類指數上漲0.62%。台灣加權指數下跌0.62%，股價波動與大盤表現同步。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：-1,569 張
- 外資買賣超：-1,744 張
- 投信買賣超：+142 張
- 自營商買賣超：+33 張
- 融資增減：+959 張
- 融券增減：+117 張
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投資本金$10,000收益
AI優化後報酬率
+16.72%
$11,672
原投組報酬率
+11.70%
$11,170
投組標的成分
40%
3025
20%
6244
20%
5243
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10%