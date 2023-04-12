鉅亨速報 - Factset 最新調查：美時(1795-TW)EPS預估上修至14.79元，預估目標價為304.26元

根據FactSet最新調查，共7位分析師，對美時(1795-TW)做出2023年EPS預估：中位數由14.15元上修至14.79元，其中最高估值19.48元，最低估值13.61元，預估目標價為304.26元。
市場預估EPS
|預估值
|2023年
|2024年
|2025年
|2026年
|最高值
|19.48
|26.12
|19.99
|15.85
|最低值
|13.61
|20.06
|19.99
|15.85
|平均值
|15.33
|23.09
|19.99
|15.85
|中位數
|14.79
|23.09
|19.99
|15.85
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2023年
|2024年
|最高值
|17,298,910
|18,902,010
|最低值
|15,384,160
|18,482,030
|平均值
|16,358,290
|18,692,020
|中位數
|16,362,190
|18,692,020
歷史獲利表現
|項目
|2022年
|2021年
|2020年
|2019年
|EPS
|11.59
|5.5
|4.22
|2.74
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|14,632,772
|12,649,189
|10,728,583
|9,174,740
詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/1795/financials/ratios
最新相關新聞
- 〈台股盤中〉權王台積電壓盤 記憶體、電機苦撐力拚站穩15900點關卡
- 三檔ETF獲外資追捧 OPEC+擴大減產 買超期街口布蘭特正2居冠
- 〈台股盤後〉生技族群領軍收斂跌勢 指數收15810點站回短均
- 台股險守15800點 外資終止連3買 三大法人賣超56.6億元
- 電子壓盤金融有撐 台股跌57點收15810點 短均失而復得
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。