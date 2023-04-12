鉅亨速報 - Factset 最新調查：美時(1795-TW)EPS預估上修至14.79元，預估目標價為304.26元

根據FactSet最新調查，共7位分析師，對美時(1795-TW)做出2023年EPS預估：中位數由14.15元上修至14.79元，其中最高估值19.48元，最低估值13.61元，預估目標價為304.26元。

市場預估EPS

預估值 2023年 2024年 2025年 2026年
最高值 19.48 26.12 19.99 15.85
最低值 13.61 20.06 19.99 15.85
平均值 15.33 23.09 19.99 15.85
中位數 14.79 23.09 19.99 15.85

市場預估營收

預估值
(單位：新台幣千元)		 2023年 2024年
最高值 17,298,910 18,902,010
最低值 15,384,160 18,482,030
平均值 16,358,290 18,692,020
中位數 16,362,190 18,692,020

歷史獲利表現

項目 2022年 2021年 2020年 2019年
EPS 11.59 5.5 4.22 2.74
營業收入
(單位：新台幣千元)		 14,632,772 12,649,189 10,728,583 9,174,740

詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/1795/financials/ratios

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資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

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