盤中速報 - 博智(8155)急拉2.86%報162.0元，成交603張

博智(8155-TW)近5分K漲速2.86%，21日09:16報162.0元，成交603張。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）

博智(8155-TW)近5日股價上漲16.73%，所屬產業為電子零組件業，相關電子零組件類指數下跌0.31%。櫃買指數下跌1.23%，股價漲幅表現優於大盤。

近5日籌碼

  • 三大法人合計買賣超：+3,296 張
  • 外資買賣超：+235 張
  • 投信買賣超：+3,307 張
  • 自營商買賣超：-246 張
  • 融資增減：-449 張
  • 融券增減：+91 張

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