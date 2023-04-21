盤中速報 - 博智(8155)急拉2.86%報162.0元，成交603張

博智(8155-TW)近5分K漲速2.86%，21日09:16報162.0元，成交603張。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）
博智(8155-TW)近5日股價上漲16.73%，所屬產業為電子零組件業，相關電子零組件類指數下跌0.31%。櫃買指數下跌1.23%，股價漲幅表現優於大盤。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+3,296 張
- 外資買賣超：+235 張
- 投信買賣超：+3,307 張
- 自營商買賣超：-246 張
- 融資增減：-449 張
- 融券增減：+91 張
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3025
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