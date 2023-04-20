盤中速報 - 博智(8155)急跌-2.2%報155.5元，成交345張

博智(8155-TW)近5分K跌速2.2%，20日09:11報155.5元，成交345張。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）

博智(8155-TW)近5日股價上漲15.11%，所屬產業為電子零組件業，相關電子零組件類指數上漲0.57%。櫃買指數上漲0.25%，股價漲幅表現優於大盤。

近5日籌碼

  • 三大法人合計買賣超：+2,705 張
  • 外資買賣超：+33 張
  • 投信買賣超：+2,933 張
  • 自營商買賣超：-261 張
  • 融資增減：-547 張
  • 融券增減：-28 張

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