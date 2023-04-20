盤中速報 - 博智(8155)急跌-2.2%報155.5元，成交345張

博智(8155-TW)近5分K跌速2.2%，20日09:11報155.5元，成交345張。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）
博智(8155-TW)近5日股價上漲15.11%，所屬產業為電子零組件業，相關電子零組件類指數上漲0.57%。櫃買指數上漲0.25%，股價漲幅表現優於大盤。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+2,705 張
- 外資買賣超：+33 張
- 投信買賣超：+2,933 張
- 自營商買賣超：-261 張
- 融資增減：-547 張
- 融券增減：-28 張
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