盤中速報 - 博智(8155)股價大漲至162.5元，漲幅達7.26%

博智(8155-TW)18日10:31股價上漲11元，報162.5元，漲幅7.26%，成交6,349張。

博智(8155-TW)所屬產業為電子零組件業，主要業務為電子零組件製造業。電子材料批發及零售業。國際貿易業。

近5日股價上漲17.44%，櫃買指數上漲1.75%，股價漲幅表現優於大盤。

近5日籌碼

  • 三大法人合計買賣超：+960 張
  • 外資買賣超：+405 張
  • 投信買賣超：+665 張
  • 自營商買賣超：-110 張
  • 融資增減：+158 張
  • 融券增減：-214 張

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