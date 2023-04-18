盤中速報 - 博智(8155)股價大漲至162.5元，漲幅達7.26%

博智(8155-TW)18日10:31股價上漲11元，報162.5元，漲幅7.26%，成交6,349張。
博智(8155-TW)所屬產業為電子零組件業，主要業務為電子零組件製造業。電子材料批發及零售業。國際貿易業。
近5日股價上漲17.44%，櫃買指數上漲1.75%，股價漲幅表現優於大盤。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+960 張
- 外資買賣超：+405 張
- 投信買賣超：+665 張
- 自營商買賣超：-110 張
- 融資增減：+158 張
- 融券增減：-214 張
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