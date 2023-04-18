盤中速報 - 博智(8155)急跌-2.27%報149.5元，成交674張

博智(8155-TW)近5分K跌速2.27%，18日09:06報149.5元，成交674張。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）
博智(8155-TW)近5日股價上漲17.44%，所屬產業為電子零組件業，相關電子零組件類指數上漲3.42%。櫃買指數上漲1.75%，股價漲幅表現優於大盤。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+960 張
- 外資買賣超：+405 張
- 投信買賣超：+665 張
- 自營商買賣超：-110 張
- 融資增減：+158 張
- 融券增減：-214 張
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投組標的成分
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2457
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