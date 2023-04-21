〈貴金屬盤後〉美國經濟數據疲軟 金價收高

黃金期貨周四 (20 日) 收高，美國經濟數據疲軟，使美元和美債殖利率雙雙下滑，因而拉抬黃金。

6 月交割的紐約黃金期貨價格上漲 11.80 美元或 0.6%，報每盎司 2019.10 美元。

美國周四公布，上周初領失業救濟金人數增加，顯示勞動力市場逐漸減緩，同時一連串數據顯示，美國成屋銷售下降，亞特蘭大中部的工廠活動比預期低迷。

OADNA 資深市場分析師 Edward Moya 說：「我們看到糟糕的費城製造業數據 (從 3 月的 - 23.2 下挫到 - 31.3)，而且失業金請領人數持續攀高 ( 增加 5000 人)，因此可推斷美國經濟正在減弱，某些情況尤其明顯。」

受經濟數據疲軟影響，美元走低，貶值 0.1% 至 101.82，美債殖利率也下降。

Moya 進一步解釋：「想看到黃金重返歷史高點，需要讓 6 月升息可能性完全打消。」

XM 資深投資分析師 Marios Hadjikyriacos 則說，要讓黃金再度上漲，需要看到更多經濟衰退的擔憂浮現。金價上周收盤曾創下每盎司 2055.30 美元的歷史次高紀錄。

市場目前押注 5 月升息 1 碼 (25 個基點) 機率為 88%，路透對經濟學家的調查顯示，5 月將是最後一次升息，之後到年底將一直保持利率不變。

DailyFX 分析師 Warren Venketas 說：「本周有一些立場較激進的聯準會 (Fed) 官員發言，因而持續支撐美元，導致黃金偏弱。」

紐約聯準銀行總裁威廉斯 (John Williams) 周三表示，通膨仍然在令人擔憂的水準，Fed 必須採取行動加以抑制。

隨著 5 月 2-3 日決策會議日益靠近，從 4 月 22 日開始，Fed 官員將進入會議前的緘默期。

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