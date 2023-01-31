晶心科頂級RISC-V系列IP問世 預計年底全面開放授權

RISC-V 處理器核心供應商晶心科 (6533-TW) 今 (31) 日宣布，頂級 AndesCore AX60 系列的首個成員 AX65 問世，適用於高運算應用，預計今年年中透過優先體驗計劃提供給特定客戶，年底正式上市並開放對所有客戶授權。

晶心科表示，該系列為亂序執行 64 位元處理器架構，功率和面積效率方面具備極佳表現，可針對需要極高計算量要求的作業系統和應用程式需求，如高級駕駛輔助系統 (ADAS)、人工智慧 (AI)、增強 / 虛擬現實 (AR/VR)、數據中心加速器、5G 基礎設施、高速網絡和企業級儲存系統等。

總經理暨技術長蘇泓萌指出，經過數百家客戶的商業授權以及上百億顆嵌入 AndesCore 的晶片，已被證明公司是值得信賴的處理器 IP 供應商，也持續提供全面而廣泛的處理器 IP 產品線，支援從小型 MCU 到大型數據中心加速器等一連串的廣泛應用。

晶心科同時也提供高效的控制處理功能和強大的計算加速能力，包括運行在裸機、RTOS 和 Linux 等環境，此次推出頂級處理器 AX60 系列，可望進一步擴大公司的產品組合。

晶心科補充，AX65 在大型基準測試中，在相同頻率下比前一代高端核心 AX45 提供高出 2 倍的性能，在 7 奈米製程下以 2.5GHz 的頻率運行，比 AX45 高出 25%，憑藉性能大幅躍升，可滿足當前高性能 SoC 對提高控制處理器性能的需求。