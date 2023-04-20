三大法人賣超台股127億元 EMS廠鴻海、仁寶爲外資買盤焦點

台股今 (20) 日大盤終場收跌 62.95 點，收盤指數報 15707.52 點，市場成交值爲 2316.01 億元，三大法人外資及陸資、投信、自營商同步賣超，合計賣超 127.77 億元。但鴻海 (2317-TW)、仁寶 (2324-TW) 及英業達 (2356-TW) 爲今天外資買超的焦點。

今天集中市場外資及陸資賣超 91.6 億元，投信賣超 10.36 億元，自營商賣超 25.81 億元，在期貨市場方面，外資淨交易口數爲多單 3992 口，未到這個合約口數爲 12700 口。

今天集中市場外資及陸資買超較多的個股爲，群創、鴻海、仁寶、中石化、彩晶、漢翔、華邦電、國泰金、開發金、英業達；今天集中市場外資及陸資賣超較多的個股爲，力積電、聯電、元晶、友達、聯合再生、永豐金、長榮航、康舒、台玻、華航。

今天集中市場投信買超較多的個股爲，中華車、康舒、全新、永豐金、第一金、中鋼、世紀鋼、永冠 - KY、南亞科、永道；今天集中市場投信賣超較多的個股爲，群創、仁寶、華通、漢翔、中鴻、天鈺、廣達、智原、友達、英業達。

今天集中市場自營商買超較多的個股爲，友達、中工、長榮、緯創、永豐餘、廣達、遠東新、聯發科、中石化、鴻海；今天集中市場自營商賣超較多的個股爲，仁寶、裕隆、元晶、長榮航、華通、康舒、大亞、中磊、啟碁、聯合再生、漢翔、華航。

證券分析師黃漢成指出，台北股市仍將處於類股輪漲的走勢，大型個股有先跌先漲的走勢，目前台股並沒有明顯轉空。