〈台幣〉股匯震盪貶破30.6關卡 續探逾1個月新低

市場預期聯準會可能繼續升息以抑制通膨，帶動美國公債殖利率上漲，美元指數同步走揚，新台幣匯率今日貶破 30.6 元關卡，最低來到 30.633 元，貶值 7.1 分，下探逾 1 個月低點，台股早盤走勢震盪，一度摜破 15700 點關卡。

外資近來提款台股，並偏向匯出，新台幣兌美元匯率已連 3 貶，昨天以 30.562 元作收，今天一開盤即湧現美元買盤，使得匯價一路走低，最低來到 30.633 元，待觀察外資下午是否進一步匯出或匯入。

觀察主要貨幣今天對美元表現，新台幣早盤貶值 0.23%，韓元貶值 0.12%，日元及人民幣均貶逾 0.1%，泰銖則升值 0.17%，新加坡幣也小幅走升，亞幣互有升貶。

美股周三跌多漲少，其中費半下挫 1%，台積電法說會今天下午舉行，市場屏息以待，台股早盤下跌逾 80 點，最低來到 15686 點，不過，台積電力守盤上，鴻海、台達電、日月光投控、欣興等電子股也表現有撐，大盤一度翻紅、站回 15800 點，但多空仍呈拉鋸。

在多位聯準會官員釋出支持繼續升息論調後，市場對於升息循環進入尾聲的預期也降低，對聯準會貨幣政策預期敏感的兩年期美債殖利率一度升至一個月高點，激勵美元走揚，另一方面，英國公布上月通膨率仍維持在 10% 以上，為央行施加更多升息壓力，帶動英鎊升值。