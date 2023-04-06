政院通過淨零科技方案 陳揆：每年投入150億元推動

行政院會今 (6) 日通過國科會擬具「淨零科技方案 (2023-2026)」，院長陳建仁表示，科技的創新突破將是台灣能否達到 2050 淨零排放目標的關鍵，國科會攜手中研院跨部會提出此方案，規劃每年至少投入 150 億元，第一期目標聚焦達成國家 2030 淨零政策目標所需的淨零科技基盤建置。

陳建仁指出，2050 淨零排放目標對台灣既是挑戰，也是機會，「科技」將成為淨零過程中社會、產業、生活及能源等四大轉型的重要推手，透過淨零科技的研發，協助能源與資源有效利用，提升供給效率，並導入智慧化、共享經濟與人文社會科學等項目，協助民眾因應未來的淨零新生活，減少調適過程帶來的衝擊。

陳建仁進一步說明，淨零科技方案第一期 (2023-2026 年) 目標，聚焦達成國家 2030 淨零政策目標所需的淨零科技基盤建置，透過五大領域整合推動，加速技術落地應用與導入前瞻科技研發。

例如發展大型化的浮動式離岸風電平台技術，協助推動國內首座浮動式離岸風電商轉、布局深層地熱、去碳燃氫等前瞻能源技術。

此外，在人文社會科學領域，國科會表示，將與民間團體合作擴散淨零觀念及建立民間自主投入機制，讓淨零科技能被民眾理解，並進而願意參與。

有鑑於此，國科會與中研院攜手跨部會所提出的淨零科技方案，規劃每年至少投入 150 億元，預算來源包含重點政策科技預算、前瞻基礎建設計畫，與溫室氣體管理基金 - 碳費基金等。

陳建仁裁示，後續請各部會共同協力推動，落實淨零科技研發與執行，打造台灣成為淨零科技的典範國家。