政院通過修正草案 非公務機關洩個資最高罰千萬

行政院會今 (13) 日通過國發會擬具的「個人資料保護法」第 1 條之 1、第 48 條、第 56 條修正草案，將函請立法院審議。非公務機關洩漏個資，罰鍰提高至 2 萬元至 200 萬元，屆期未改正、情節重大者將面臨最高 1000 萬元罰鍰，並按次處罰。

行政院長陳建仁表示，為符合去年 8 月 12 日憲法法庭宣示第 13 號判決意旨、國家人權行動計畫的規劃及國際趨勢，將推動設置個資保護獨立監督機關。

陳建仁進一步指出，鑒於近期個資外洩事件已造成社會大眾高度關注，各界普遍反映現行個資法的罰責過低，應修正個人資料保護法，提高相關罰責。

陳建仁表示，降低個資外洩情形也有助於防堵詐騙案件的發生，國發會所擬修正草案，為政院推動打擊詐欺工作的重要一環，在個資保護獨立監督機關成立前，請各中央目的事業主管機關加強執法，並呼籲企業、民間提升資安及個資保護，共同努力維護國人的個資安全。

根據國發會報告，修正個資法第 48 條，明定非公務機關違反安全維護義務者，處新台幣 2 萬元以上 200 萬元以下罰鍰，並令其限期改正。

屆期未改正者，按次處新台幣 10 萬元以上 1000 萬元以下罰鍰；情節重大者，處新台幣 10 萬元以上 1000 萬元以下罰鍰，並令限期改正，屆期未改正者，按次處罰。