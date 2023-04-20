盤中速報 - 亞德客-KY(1590)急跌-2.16%報1140.0元，成交160張

亞德客-KY(1590-TW)近5分K跌速2.16%，20日09:53報1140.0元，成交160張。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）
亞德客-KY(1590-TW)近5日股價下跌6.45%，所屬產業為電機機械，相關電機機械類指數下跌2.64%。台灣加權指數下跌1.02%，短期股價無明顯表現。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：-411 張
- 外資買賣超：-396 張
- 投信買賣超：+3 張
- 自營商買賣超：-18 張
- 融資增減：+24 張
- 融券增減：0 張
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近5日籌碼
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投資本金$10,000收益
AI優化後報酬率
+31.40%
$13,140
原投組報酬率
+23.63%
$12,363
投組標的成分
40%
8222
20%
4979
20%
3704
10%
6235
10%