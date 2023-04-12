盤中速報 - 亞德客-KY(1590)急拉2.93%報1225.0元，成交93張

亞德客-KY(1590-TW)近5分K漲速2.93%，12日09:19報1225.0元，成交93張。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）
亞德客-KY(1590-TW)近5日股價上漲1.27%，所屬產業為電機機械，相關電機機械類指數上漲3.7%。台灣加權指數上漲0.29%，股價波動與大盤表現同步。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：-434 張
- 外資買賣超：-544 張
- 投信買賣超：+59 張
- 自營商買賣超：+51 張
- 融資增減：-23 張
- 融券增減：-2 張
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近5日籌碼
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投資本金$10,000收益
AI優化後報酬率
+26.46%
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原投組報酬率
+20.02%
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投組標的成分
40%
1513
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20%
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