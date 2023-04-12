盤中速報 - 亞德客-KY(1590)急拉2.93%報1225.0元，成交93張

亞德客-KY(1590-TW)近5分K漲速2.93%，12日09:19報1225.0元，成交93張。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）

亞德客-KY(1590-TW)近5日股價上漲1.27%，所屬產業為電機機械，相關電機機械類指數上漲3.7%。台灣加權指數上漲0.29%，股價波動與大盤表現同步。

近5日籌碼

  • 三大法人合計買賣超：-434 張
  • 外資買賣超：-544 張
  • 投信買賣超：+59 張
  • 自營商買賣超：+51 張
  • 融資增減：-23 張
  • 融券增減：-2 張

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