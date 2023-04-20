盤中速報 - 達爾膚(6523)急拉2.11%報146.0元，成交799張

達爾膚(6523-TW)近5分K漲速2.11%，20日09:34報146.0元，成交799張。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）
達爾膚(6523-TW)近5日股價上漲18.93%，所屬產業為生技醫療業，相關生技醫療股價指數上漲3.61%。櫃買指數上漲0.25%，股價漲幅表現優於大盤。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+720 張
- 外資買賣超：+670 張
- 投信買賣超：-2 張
- 自營商買賣超：+52 張
- 融資增減：+525 張
- 融券增減：+51 張
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+25.78%
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投組標的成分
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