盤中速報 - 達爾膚(6523)急拉2.1%報146.0元，成交232張

達爾膚(6523-TW)近5分K漲速2.1%，19日09:13報146.0元，成交232張。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）
達爾膚(6523-TW)近5日股價上漲27.6%，所屬產業為生技醫療業，相關生技醫療股價指數上漲3.01%。櫃買指數上漲0.58%，股價漲幅表現優於大盤。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+1,037 張
- 外資買賣超：+955 張
- 投信買賣超：+39 張
- 自營商買賣超：+43 張
- 融資增減：+175 張
- 融券增減：+64 張
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投資本金$10,000收益
AI優化後報酬率
+21.01%
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原投組報酬率
+12.87%
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投組標的成分
40%
6719
20%
8222
20%
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