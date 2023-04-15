〈熱門股〉美容保養品牌廠營收報捷 軒郁、達爾膚周漲15%

美容保養品牌商受惠疫情後消費景氣復甦、實體通路促銷活動，拉貨力道強勁，軒郁 (6703-TW)、達爾膚生醫 (6523-TW)3 月營收高飛，本周股價同步走強，周漲超過 15%。

軒郁隨著疫情後消費景氣復甦與國際觀光客回流，旗下美妝與保健品牌業績成長，推升 3 月營收 2.34 億元，創歷史次高，月增 61.48%、年增 85.88%；第一季營收 5.08 億元，登同期新高，季減 12.26%、年增 58.44%。

軒郁歷經三年疫情轉型，從過去主要營收來自面膜，現在已是美妝、保健各半的多品牌集團，未來營運除了台灣線上與線下維持穩健成長外，疫情停滯三年的海外市場也將是未來發展成長的另一主軸，看好旗下品牌第一季透過跨境電商銷售，比去年同期業績呈現雙位數增長，銷售動能有望延續。

達爾膚主要受惠實體通路醫美節活動，拉貨力道強勁，加上線上通路及海外地區表現穩健，推升 3 月營收 1.27 億元，創下史上第四高，月增 92.3%、年增 71.8%；第一季營收 2.75 億元，年增 6.9%。

2023 年為達爾膚創立 20 周年，除了進軍百貨專櫃，與消費者面對面互動，緊接著迎來醫美節檔期，將積極提升品牌能見度，第二季起已規劃推出系列活動及限量禮盒，更規劃北中南消費者活動，期待同歡並帶動整體業績表現。