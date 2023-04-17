盤中速報 - 達爾膚(6523)急拉2.52%報142.5元，成交601張

達爾膚(6523-TW)近5分K漲速2.52%，17日09:04報142.5元，成交601張。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）
達爾膚(6523-TW)近5日股價上漲23.87%，所屬產業為生技醫療業，相關生技醫療股價指數上漲1.17%。櫃買指數上漲1.55%，股價漲幅表現優於大盤。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+550 張
- 外資買賣超：+497 張
- 投信買賣超：+39 張
- 自營商買賣超：+14 張
- 融資增減：-35 張
- 融券增減：+58 張
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原投組報酬率
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投組標的成分
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