盤中速報 - 雲品(2748)急跌-2.28%報94.5元，成交2,789張

雲品(2748-TW)近5分K跌速2.28%，20日09:24報94.5元，成交2,789張。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）

雲品(2748-TW)近5日股價上漲9.04%，所屬產業為觀光事業，相關觀光類指數上漲9.89%。台灣加權指數下跌1.02%，股價漲幅表現優於大盤。

近5日籌碼

  • 三大法人合計買賣超：-170 張
  • 外資買賣超：-1,122 張
  • 投信買賣超：+1,263 張
  • 自營商買賣超：-311 張
  • 融資增減：+978 張
  • 融券增減：+783 張

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