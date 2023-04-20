盤中速報 - 雲品(2748)急跌-2.28%報94.5元，成交2,789張

雲品(2748-TW)近5分K跌速2.28%，20日09:24報94.5元，成交2,789張。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）
雲品(2748-TW)近5日股價上漲9.04%，所屬產業為觀光事業，相關觀光類指數上漲9.89%。台灣加權指數下跌1.02%，股價漲幅表現優於大盤。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：-170 張
- 外資買賣超：-1,122 張
- 投信買賣超：+1,263 張
- 自營商買賣超：-311 張
- 融資增減：+978 張
- 融券增減：+783 張
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投資本金$10,000收益
AI優化後報酬率
+23.72%
$12,372
原投組報酬率
+15.09%
$11,509
投組標的成分
40%
3032
20%
6235
20%
2471
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10%