盤中速報 - 雲品(2748)急跌-3.47%報97.5元，成交4,207張

雲品(2748-TW)近5分K跌速3.47%，17日09:07報97.5元，成交4,207張。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）
雲品(2748-TW)近5日股價上漲14.12%，所屬產業為觀光事業，相關觀光類指數上漲5.97%。台灣加權指數上漲0.59%，股價漲幅表現優於大盤。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+1,553 張
- 外資買賣超：+505 張
- 投信買賣超：+1,069 張
- 自營商買賣超：-21 張
- 融資增減：+275 張
- 融券增減：+496 張
最新相關新聞
雲品(2748-TW)近5分K跌速3.47%，17日09:07報97.5元，成交4,207張。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）
雲品(2748-TW)近5日股價上漲14.12%，所屬產業為觀光事業，相關觀光類指數上漲5.97%。台灣加權指數上漲0.59%，股價漲幅表現優於大盤。
近5日籌碼
最新相關新聞
投資本金$10,000收益
AI優化後報酬率
+32.27%
$13,227
原投組報酬率
+25.46%
$12,546
投組標的成分
40%
1529
20%
5258
20%
1514
10%
1584
10%