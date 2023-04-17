盤中速報 - 雲品(2748)急跌-3.47%報97.5元，成交4,207張

雲品(2748-TW)近5分K跌速3.47%，17日09:07報97.5元，成交4,207張。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）

雲品(2748-TW)近5日股價上漲14.12%，所屬產業為觀光事業，相關觀光類指數上漲5.97%。台灣加權指數上漲0.59%，股價漲幅表現優於大盤。

近5日籌碼

  • 三大法人合計買賣超：+1,553 張
  • 外資買賣超：+505 張
  • 投信買賣超：+1,069 張
  • 自營商買賣超：-21 張
  • 融資增減：+275 張
  • 融券增減：+496 張

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