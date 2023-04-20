盤中速報 - 毅嘉(2402)急跌-2.02%報29.1元，成交6,152張

毅嘉(2402-TW)近5分K跌速2.02%，20日09:17報29.1元，成交6,152張。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）
毅嘉(2402-TW)近5日股價上漲4.48%，所屬產業為電子零組件業，相關電子零組件類指數下跌0.76%。台灣加權指數下跌1.02%，股價漲幅表現優於大盤。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：-791 張
- 外資買賣超：-2,830 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：+2,039 張
- 融資增減：+2,838 張
- 融券增減：-631 張
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原投組報酬率
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投組標的成分
40%
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