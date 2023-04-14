盤中速報 - 毅嘉(2402)股價大漲至30.45元，漲幅達7.03%

毅嘉(2402-TW)14日09:13股價上漲2元，報30.45元，漲幅7.03%，成交9,186張。
毅嘉(2402-TW)所屬產業為電子零組件業，主要業務為各種電子塑膠、矽膠字鍵、鍵盤及其組裝。軟性電路版及其組裝。智慧財產權業。
近5日股價上漲4.4%，台灣加權指數下跌0.04%，股價漲幅表現優於大盤。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：-778 張
- 外資買賣超：-1,128 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：+350 張
- 融資增減：+2,575 張
- 融券增減：-231 張
最新相關新聞
毅嘉(2402-TW)14日09:13股價上漲2元，報30.45元，漲幅7.03%，成交9,186張。
毅嘉(2402-TW)所屬產業為電子零組件業，主要業務為各種電子塑膠、矽膠字鍵、鍵盤及其組裝。軟性電路版及其組裝。智慧財產權業。
近5日股價上漲4.4%，台灣加權指數下跌0.04%，股價漲幅表現優於大盤。
近5日籌碼
最新相關新聞
投資本金$10,000收益
AI優化後報酬率
+27.49%
$12,749
原投組報酬率
+17.84%
$11,784
投組標的成分
40%
3693
20%
1584
20%
3479
10%
4979
10%