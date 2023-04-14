盤中速報 - 毅嘉(2402)急拉2.24%報29.65元，成交4,984張

毅嘉(2402-TW)近5分K漲速2.24%，14日09:09報29.65元，成交4,984張。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）
毅嘉(2402-TW)近5日股價上漲4.4%，所屬產業為電子零組件業，相關電子零組件類指數上漲1.32%。台灣加權指數下跌0.04%，股價漲幅表現優於大盤。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：-778 張
- 外資買賣超：-1,128 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：+350 張
- 融資增減：+2,575 張
- 融券增減：-231 張
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投組標的成分
40%
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