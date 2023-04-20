盤中速報 - 永豐餘(1907)股價拉至漲停，漲停價30.5元，成交8,887張

永豐餘(1907-TW)20日09:17上漲2.75元，股價漲停報30.5元，委買8,763張，成交8,887張。
主要業務為一般投資業。所屬產業為造紙工業，相關造紙類指數近5日上漲0.27%。
永豐餘(1907-TW)近5日股價上漲0%，台灣加權指數下跌1.02%，股價漲幅表現優於大盤。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+3,682 張
- 外資買賣超：+3,670 張
- 投信買賣超：-3 張
- 自營商買賣超：+15 張
- 融資增減：-44 張
- 融券增減：-94 張
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