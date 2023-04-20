盤中速報 - 茂迪(6244)急跌-2.33%報42.0元，成交23,706張

茂迪(6244-TW)近5分K跌速2.33%，20日09:13報42.0元，成交23,706張。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）
茂迪(6244-TW)近5日股價上漲8.95%，所屬產業為光電業，相關光電類指數上漲0.62%。櫃買指數上漲0.25%，股價漲幅表現優於大盤。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+2,648 張
- 外資買賣超：+1,932 張
- 投信買賣超：+900 張
- 自營商買賣超：-184 張
- 融資增減：+2,197 張
- 融券增減：+277 張
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AI優化後報酬率
+27.09%
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原投組報酬率
+18.90%
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投組標的成分
40%
8222
20%
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