盤中速報 - 茂迪(6244)急跌-2.33%報42.0元，成交23,706張

茂迪(6244-TW)近5分K跌速2.33%，20日09:13報42.0元，成交23,706張。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）

茂迪(6244-TW)近5日股價上漲8.95%，所屬產業為光電業，相關光電類指數上漲0.62%。櫃買指數上漲0.25%，股價漲幅表現優於大盤。

近5日籌碼

  • 三大法人合計買賣超：+2,648 張
  • 外資買賣超：+1,932 張
  • 投信買賣超：+900 張
  • 自營商買賣超：-184 張
  • 融資增減：+2,197 張
  • 融券增減：+277 張

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