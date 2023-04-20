盤中速報 - 晶華(2707)急跌-2.87%報305.0元，成交838張

晶華(2707-TW)近5分K跌速2.87%，20日09:07報305.0元，成交838張。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）
晶華(2707-TW)近5日股價上漲10.43%，所屬產業為觀光事業，相關觀光類指數上漲9.89%。台灣加權指數下跌1.02%，股價漲幅表現優於大盤。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+1,790 張
- 外資買賣超：+797 張
- 投信買賣超：+758 張
- 自營商買賣超：+235 張
- 融資增減：-225 張
- 融券增減：+39 張
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AI優化後報酬率
+36.51%
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原投組報酬率
+28.52%
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投組標的成分
40%
8222
20%
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20%
3704
10%
6235
10%